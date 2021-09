Culti Milano acquista azioni proprie

Culti Milano

Culti Milano

(Teleborsa) -, con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 22 luglio 2021, ha comunicato di aver acquistato, dal 20 al 24 settembre 2021 compreso, complessivamente, pari allo 0,032% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario ponderato di 14,575 euro per azione.Al 27 settembre, la Società detiene 9.250 azioni proprie, pari allo 0,299% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente, che si attesta a 14,8 euro.