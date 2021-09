Mercati positivi ma frenano corsa, Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -confermando la buona impostazione dell'avvio, seppur con guadagni più contenuti, mentre l'attenzione degli investitori torna a rivolgersi verso la Cina. In focus i dati sull'attività manifatturiera cinese, in arrivo nei prossimi giorni, e gli sviluppi nel caso Evergrande.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,17. L'è sostanzialmente stabile su 1.748,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,26%, a 74,91 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +102 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,81%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,36%,è stabile, riportando un moderato +0,02%, e composta, che cresce di un modesto +0,22%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.046 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.611 punti.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,12%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,60%.Decolla, con un importante progresso del 2,13%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,87%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,91%.In apnea, che arretra del 2,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,71%.del FTSE MidCap,(+2,50%),(+1,67%),(+1,62%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,23%.Affonda, con un ribasso del 3,58%.