Renergetica, CdA approva semestrale. Prevista accelerazione rilascio autorizzazioni

Renergetica

ERG

(Teleborsa) - Il CdA di, società attiva nello sviluppo di progetti a fonti rinnovabili e quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale consolidata al 30 giugno 2021. Ilpari è stato pari a 5,32 milioni di euro (5,57 milioni di euro nel primo semestre del 2020), l'pari a 2,13 milioni di euro (2,57 milioni un anno fa) e ilconsolidato pari a 1,12 milioni (1,49 milioni nello stesso periodo 2020). Lasi è assestata a 8,83 milioni di euro (9,62 milioni di euro al 31 dicembre 2020)."Nella difficile situazione contingente caratterizzata dalla pandemia Covid-19, che ha determinato inevitabili rallentamenti nei processi autorizzativi, Renergetica mantiene risultati positivi anche nella semestrale 2021 econ l'ingresso nel mercato spagnolo - ha commentato il- L'accordo pluriennale raggiunto conper lo sviluppo in questo specifico mercato riconferma la nostra affidabilità, riconosciuta da operatori di primissimo livello che ci hanno scelto come partner commerciale".Per quanto riguarda la seconda metà dell'anno, Renergetica "ritiene che entro la fine dell'anno vengano ottenutesul mercato italiano e si perfezionino le vendite dei progetti già autorizzati, oggi in fase di Due Diligence da parte degli investitori". La presenza su più mercati e il maggiore numero di progetti e di MWp in fase di autorizzazione, sviluppo e origination, "permette di bilanciare e assorbire eventuali rallentamenti di singoli progetti o eventi contingenti che possano verificarsi in uno specifico mercato", viene inoltre sottolineato.