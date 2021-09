Wall Street apre la settimana contrastata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

finanziario

materiali

informatica

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

Goldman Sachs

Chevron

Boeing

JP Morgan

Apple

Microsoft

Salesforce.Com

Nike

Tripadvisor

American Airlines

Dish Network

Bed Bath & Beyond

Nvidia

Amazon

Netflix

Adobe Systems

(Teleborsa) -, che mostra sulun rialzo dello 0,37%, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,28%, scambiando a 4.443 punti. In discesa il(-1,16%); come pure, in frazionale calo l'(-0,5%).(+2,74%),(+1,19%) e(+0,43%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,28%),(-0,58%) e(-0,50%).Al top tra i(+2,36%),(+2,29%),(+2,09%) e(+1,97%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,64%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,62%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,12%),(+1,89%),(+1,50%) e(+1,48%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.In apnea, che arretra del 2,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,92%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,87%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,7%; preced. -0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 20%; preced. 19,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 114,5 punti; preced. 113,8 punti)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,3%; preced. -1,8%).