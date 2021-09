OPA Retelit, adesioni oltre il 54%

Retelit

(Teleborsa) - Nell'ambito dell' OPA ) volontaria promossa da Marbles sulle azioni, risulta che oggi, 28 settembre 2021, sono state presentate 1.438.768 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesioni sono a quota 4.649.311, pari al 54,46% dell'offerta.Si tratta del periodo di riapertura dei termini per i giorni 27, 28, 29, 30 settembre e 1° ottobre, come reso noto nel comunicato sui risultati provvisori.ricorda che le azioni ordinarie Retelit acquistate sul mercato nei giorni 30 settembre e 1° ottobre 2021 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.