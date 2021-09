USA, Yellen di nuovo in pressing sul Congresso: catastrofico non alzare tetto debito

(Teleborsa) - Ilritorna a sollecitare il Congresso invitandolo a raggiungere un accordo per aumentare il tetto del debito pubblico del Paese, avvertendo che non alzarlo "sarebbe catastrofico". Gli Stati Uniti toccheranno il tetto del debito il 18 ottobre - afferma Yellen -. Se non sarà alzato per questa data il rischio è di un"Non alzare il tetto del debito sarebbe catastrofico" - insiste il segretario al Tesoro in un'audizione in Congresso -. Se non si agirà ci sarà une si avranno problemi sui mercati finanziari. Se il tetto del debito non sarà alzato entro il 18 ottobre, gli Stati Uniti "potrebbero scivolare in una crisi finanziaria e in recessione economica., far alzare i costi per i contribuenti e avere un impatto negativo sul rating degli Stati Uniti per anni", aggiunge Yellen.