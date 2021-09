Banca Montepaschi apre la sede storica di Rocca Salimbeni a Siena per "Invito a palazzo"

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -, la manifestazione annuale promossa dall’ABI che mette in mostra opere d'arte e capolavori conservati nelle sedi storiche delle banche, delle fondazioni e delle casse di risparmio. La bancadella sua, a Siena,, per visite guidate gratuite con prenotazione obbligatoria e ingressi contingentati.I visitatori potranno ammirare ilche si affaccia su Piazza Salimbeni:della nobile famiglia di mercanti e banchieri senesi, il rinascimentale. Si potranno visitare i diversi edifici che componevano l’antico castellare come il fondaco, fulcro dell'attività commerciale dell'epoca, l’ampio cortile della Dogana, la famosa scala di Pierluigi Spadolini, la sala di studio e consultazione, la galleria peruzziana e la pinacoteca. All’interno di Rocca Salimbeni si potrà ammirare la(pitture, sculture, grafica ed arte decorativa senese) acquisita dalla banca nel corso dei secoli da XIV al XIX, ed alcune opere del '900 italiano. La visita si chiuderà con, dove sono custoditi numerosi documenti antichi e libri mastri e contabili risalenti ai primi anni di attività della Banca.In concomitanza con l'open day dell'arte in banca partirà anche la, un itinerario virtuale promosso dall’ABI per festeggiare il ventennale dell’iniziativa e guidare il pubblico, con una serie di podcast, alla scoperta delle bellezze nascoste nel patrimonio di banche e fondazioni. Uno dei podcast sarà dedicato proprio a Rocca Salimbeni.Per evitare assembramenti,attraverso la promozione di contenuti audio-video e multimediali, condivisi con il grande pubblico su canali digitali appositamente organizzati e sarà fruibile per un’intera settimana, dal 2 al 9 ottobre sul sito dell'ABI.