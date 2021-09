Vincenzo Zucchi, ricavi e margini in miglioramento nel 1° semestre 2021

Vincenzo Zucchi

(Teleborsa) - Il CdA di- società attiva nel settore tessile casa e quotata presso l'MTA di Borsa Italiana - ha approvato la relazione finanziaria semestrale 2021. Ilconsolidato è stato di 44,6 milioni di euro, in crescita del 66,7% nei confronti del corrispondente periodo del 2020 e del 37,7% se si eliminano le vendite di nuove società controllate o correlate. Le vendite dei primi sei mesi del 2020 erano state inferiori del 12,7% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente, a causa del manifestarsi della pandemia.La società sottolinea che "i risultati realizzati nel periodo siano stati in parte positivamente influenzati da un, anche e soprattutto a seguito dei lockdown".L'Adjusted è stato positivo per 8,4 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 3,1 milioni di euro registrati nel primo semestre 2020. Ildel periodo è stato positivo per 3,5 milioni di euro (negativo per 0,6 milioni di euro nel primo semestre 2020). L'si è incrementato da 26 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 29,6 milioni di euro al 30 giugno 2021, principalmente a causa dei debiti iscritti in applicazione di IFRS 16-leases (30,8 milioni al 30 giugno 2021).