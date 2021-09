Italy Goes Green, i giovani italiani si confrontano sul clima con politica e imprese

(Teleborsa) - La protezione del pianeta e il contrasto dei cambiamenti climatici sono la prima preoccupazione per i ragazzi della Generazione Z italiana (nati tra il 1995 e il 2010), ma spesso ragazzi e ragazze non hanno opportunità di manifestare le loro frustrazioni e sottoporre le loro richieste al mondo istituzionale e imprenditoriale. Un'occasione per farlo è invece, l'evento organizzato da Vodafone Italia, Officine Italia e Politecnico di Milano che consentirà a giovani, esperti e rappresentanti di aziende leader diDopo una prima fase preparatoria di raccolta delle domande su 10 aree tematiche strategiche nella lotta al cambiamento climatico, il primo ottobre è previsto un evento durante il quale 50 giovani saranno chiamati a finalizzare 10 domande trasformative confrontandosi con politici e personaggi di spicco del mondo imprenditoriale. L'output dell'evento verrà poi ufficialmente, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021.All'evento del primo ottobre - che sarà trasmesso in direttasu Repubblica.it - prenderanno parte:, AD di Vodafone Italia; Jill Morris CMG, ambasciatore britannico presso la Repubblica Italiana e ambasciatore non residente presso la Repubblica di San Marino;, Rettore del Politecnico di Milano; Roberta Cocco, Assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici Comune di Milano; Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana Giovani e Comunicazione Regione Lombardia;, Segretario Generale ANCI; Flavio Proietti Pantosti, Presidente di Officine Italia; Luigi Di Marco, Coordinatore ASviS; Raffaella Cagliano, Direttore Vicario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano.Chiuderà i lavori l'intervento di, Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Nel pomeriggio, Ministra per le politiche giovanili, dialogherà con i giovani partecipanti ai tavoli di lavoro.