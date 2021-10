Eni, Descalzi incontra Presidente Costa D'Avorio Alassane Ouattara

(Teleborsa) -sono stati al centro delfra l'Amministratore Delegato di Enied il presidente della Costa d'Avorio,. Presenti anche il Segretario Generale della Presidenza, Abdourahmane Cissé, il ministro delle Finanze, Adama Coulibaly, e il ministro delle Miniere, delle Risorse Petrolifere e dell'Energia, Thomas Camara.Si è parlato dell'andamento delle, alla luce della recente, avvenuta ad inizio settembre, il cuiè stimato in oltrein posto e circaassociato. La scoperta apre un nuovo concetto di esplorazione in un bacino maturo, che contribuirà alla produzione di energia in Costa d'Avorio, rafforzando il ruolo del Paese come hub energetico regionale.In particolare si è discusso dei piani di delineazione di Baleine e del suo. Il Presidenteha sottolineato la suae un rapido time-to-market attraverso la collaborazione fattiva del Governo.Il presidente della Costa d'Avorio e Descalzi hanno discusso anche su come, integrando olio e gas con le energie rinnovabili e altre iniziative di decarbonizzazione, come i programmidelle Nazioni Unite per la protezione delle foreste primarie e della biodiversità. Inoltre, si è discusso di misure per fare leva sullo, prevedendo laalle attività industriali di Eni, il trasferimento di competenze e conoscenze ed il rafforzamento del patrimonio di competenze delle comunità, attraverso una collaborazione tra Eni Corporate University (ECU) e la Scuola Superiore del Petrolio e dell’Energia.