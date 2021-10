Opening Bell stonata per la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio contrastato per la borsa di Wall Street dopo un'ultima seduta di ottava chiusa in positivo e con gli investitori che scelgono la cautela in una settimana in cui sono attesi dati chiave sul mercato del lavoro. Sul fronte macroeconomico, tra poco ildiffonderà l'indicatore degli ordini dell'industria che mostra la variazione del numero totale di nuovi ordini d'acquisto ai produttori.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 34.361 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.347 punti. In discesa il(-0,91%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'(-0,31%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,03%),(+0,68%) e(+0,62%). Nel listino, i settori(-1,20%) e(-0,93%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+3,13%),(+1,06%),(+0,90%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Tra i(+2,11%),(+1,68%),(+1,20%) e(+1,01%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,39%.In caduta libera, che affonda del 3,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,89 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,54%.