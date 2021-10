Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,17%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il(+1,71%); sulla stessa linea, in denaro l'(+1,46%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,92%),(+1,83%) e(+1,82%).Al top tra i(+3,34%),(+2,31%),(+1,92%) e(+1,90%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,69%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,53%),(+4,15%),(+3,45%) e(+3,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,43%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.Tentenna, che cede lo 0,85%.