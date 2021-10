Emirates e Qantas estendono partnership per altri 5 anni

(Teleborsa) -hanno annunciato cheper consentire ai clienti delle due compagnie di accedere ad undi destinazioni ed a, per viaggiare in Australia, Nuova Zelanda, Europa e Regno Unito. Senza l'estensione sino al 2028, la collaborazione sarebbe scaduta a marzo 2023.L'accordo, che prevede un'opzione per il rinnovo per altri cinque anni, è stato firmato dal presidente di Emirates,, e dall'amministratore delegato di Qantas Group,, all'assemblea annuale dell'International Air Transport Association a Boston.Per i clienti Emirates, l'accordo fornisce l'accesso a oltre 55 destinazioni australiane verso le quali Emirates non vola e i clienti Qantas possono volare verso Dubai e accedere a oltre 50 città in Europa, Medio Oriente e Nord Africa, dove Qantas non effettua servizio. Entrambe le compagnie aeree stanno mettendoper i viaggiatori abituali, per accedere a più di 100 destinazioni utilizzando i punti Qantas o le miglia Skywards, che molti hanno accumulato durante la pandemia.