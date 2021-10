Energica Motor, nuovo accordo commerciale in Malesia

Energica Motor Company

(Teleborsa) -ha siglato un nuovo accordo commerciale in Asia con Tree Technologies Sdn Bhd.Il nuovo importatore, con sede in Malesia, rappresenta un'ottima opportunità per lo sviluppo della rete Energica in Asia. Ilche la Malesia sta pianificando per il periodo 2021-2030, è attualmente soggetto all'approvazione finale del governo. Le proposte chiave del progetto includono un cambiamento nel sistema di tassazione dei veicoli basato sulle emissioni di carbonio.. Pertanto, siamo entusiasti di collaborare con Energica Motor Company e portare le sue moto elettriche ad alte prestazioni sul mercato malese", afferma il” - afferma. “Siamo convinti che esistano le migliori condizioni per un significativo aumento della mobilità elettrica, soprattutto in questa parte del mondo”.