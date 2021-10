Borse europee caute aspettano il dato occupazionale in USA

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che evidenzia un timido vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la prudenza. Gli investitori guardano alla diffusione dell'importante dato sul mercato del lavoro americano, in arrivo pomeriggio. Statistica che influenzerà le prossime mosse della Federal Reserve, che entro fine anno dovrebbe annunciare il tapering, la riduzione di acquisti di asset.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 78,91 dollari per barile.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +102 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,86%.resta vicino alla parità(-0,09%), piatta, che tiene la parità, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 26.051 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.563 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,31%),(+1,56%),(+1,50%) e(+1,11%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,02%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,34%.del FTSE MidCap,(+7,83%),(+4,68%),(+2,66%) e(+1,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,15%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.