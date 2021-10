Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,98%, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 4.400 punti.In rialzo il(+0,88%); sulla stessa tendenza, sale l'(+0,77%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,50%),(+1,35%) e(+1,23%). Il settore, con il suo -0,53%, si attesta come peggiore del mercato.Altra i(+2,60%),(+2,29%),(+2,08%) e(+2,02%).Tra i(+7,49%),(+4,81%),(+3,68%) e(+2,82%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,80%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,65%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,32%.scende dell'1,26%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 5,1%; preced. 5,2%)14:30: Variazione occupati (atteso 500K unità; preced. 235K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%).