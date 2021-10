Iren, due nuove mini ecostazioni per Scandiano e Arceto

Iren

(Teleborsa) - Dopo il buon successo della raccolta porta a porta,, in provincia di Reggio Emilia,, dislocate sul territorio per agevolare più possibile il corretto conferimento dei rifiuti e renderlo flessibile.Si tratta di, sia domestiche sia non domestiche, collocate in posizione accessibili, in Via della Repubblica a Scandiano e Via Marco Biagi ad Arceto di Scandiano in prossimità delle casette dell’acqua. Rappresenta un ausilio fondamentale per lo sviluppo della raccolta differenziata eche si trovano in difficoltà a conferire i rifiuti secondo il normale calendario, per le esigenze più svariate (ferie, week-end, pendolari, turnisti, etc).Laè una struttura simile a un(circa 2,5 metri per 4 metri) con accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che(quella utilizzata per l’accesso ai centri di raccolta) o di tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana, ed è dotata di sportelli per la raccolta del rifiuto organico e del rifiuto residuo.