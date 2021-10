Wall Street in frazionale ribasso dopo dato sugli occupati

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

Chevron

Visa

Home Depot

Nike

Merck

Walt Disney

Illumina

Discovery

Stericycle

Discovery

Charter Communications

Comcast

Sirius XM Radio

Citrix Systems

(Teleborsa) -, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.396 punti. Sulla parità il(-0,17%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,1%). A pesare è il fatto che glisiano cresciuti molto meno delle attese a settembre, mentre il tasso di disoccupazione è calato al 4,8%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartodel Dow Jones,(+0,94%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,66%.Tentenna, che cede lo 0,63%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,30%),(+1,12%),(+0,87%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,81%.Affonda, con un ribasso del 2,40%.Crolla, con una flessione del 2,22%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,35%.