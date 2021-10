Wall Street cauta in avvio. Countdown per la stagione delle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Avvio prudente per la borsa di Wall Street con gli investitori che si preparano intanto a valutare le prime trimestrali. La stagione parte domani con JPMorgan e BlackRock, giovedì sarà la volta di Bank of America, Morgan Stanley e Citigroup, e venerdì Goldman Sachs.Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è priva di spunti significativi. Domani si avrà invece un aggiornamento sull'andamento dell'inflazione e l'MBA pubblicherà i dati sulle richieste di mutui agli istituti di credito.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 34.540 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.370 punti. Leggermente positivo il(+0,26%); senza direzione l'(+0,13%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoIn cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,94%),(+1,86%),(+0,74%) e(+0,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,23%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,75%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,73%.Tentenna, che cede lo 0,66%.Al top tra i, si posizionano(+3,10%),(+3,10%),(+2,02%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.scende dell'1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,28%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.