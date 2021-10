CNH Industrial, chiusure temporanee a stabilimenti in Europa per carenza chip

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel campo dei capital goods, ha annunciato chedi macchine agricole, veicoli commerciali e sistemi di propulsione in, a causa delle interruzioni alla catena di fornitura e alla carenza di componenti chiave, in particolar modo"CNH Industrial rivede costantemente i propri piani di produzione per rispondere a questo contesto altamente volatile e programma di", si legge in una nota. La società si dice "costantemente impegnata a ottimizzare le operazioni produttive al fine di rispondere alla continua forte domanda e servire al meglio i propri concessionari e clienti".