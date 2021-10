Impennata di prime dosi vaccino e tamponi con obbligo Green Pass

(Teleborsa) -in risposta all'che diventerà efficace domani su tutti i luoghi di lavoro. Le prime dosi di vaccino, secondo la struttura commissariale, sarebberon precedenza - da 1.208.272 attese a 1.768.226 registrate - pari ad unarispetto al trend atteso prima dell'obbligo del certificato verde.In forte aumento ancheche, da quando è stato introdotto l'obbligo il 16 settembre sino al 13 ottobre, hanno oscillato fSecondo lastituita dal governo per gestire i certificati verdi, il 13 ottobre,, in gran parte parte (369.415) a seguito di tampone. Ad oggi la. La gran parte viene scaricata tramite app IO e poi con Spid/Carta d'identità elettronica e con il sistema Tessera sanitaria, meno frenquenti i download dall'app Immuni e da farmacie/operatori sanitari.Frattanto, l'ultimo aggiornamento del Ministero della Salutenelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto ai 2.772 di ieri. Lein un giornocontro le 37 precedenti.Sono stati effettuati 324.614 i tamponi molecolari e antigenici, in aumento rispetto ai 278.945 di ieri, con un tasso di positività che scende allo 0,82% dall'1% di ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 359, 8 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.479, 73 in meno rispetto al giorno prima.