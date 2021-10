PNC Financial, ricavi e utili trimestrali battono le previsioni

PNC Financial

(Teleborsa) -, holding bancaria e società di servizi finanziari statunitense, ha registrato unadel mercato. Isono stati di 5,2 miliardi di dollari, in aumento dell'11% sul trimestre precedente e sopra i 5 miliardi attesi dagli analisti. L'rettificato è stato di 3,75 dollari, rispetto ai 2,64 dollari del trimestre precedente e ai 3,20 dollari del consensus."Nel terzo trimestre PNC ha prodotto solidi risultati finanziari che riflettono l", ha commentato Bill Demchak, presidente, presidente e amministratore delegato. "È importante sottolineare che abbiamo completato l'integrazione di BBVA USA, fornendo a tutti i clienti PNC esistenti e nuovi l'accesso al nostro franchising coast-to-coast", ha aggiunto.Nel terzo c'è stato un, "che riflette i continui miglioramenti della qualità del credito e i cambiamenti nella composizione del portafoglio", sottolinea la società. Nel secondo trimestre PNC Financial aveva invece effettuato un accantonamento per perdite su crediti di 302 milioni di dollari, principalmente legato all'acquisizione di BBVA USA.