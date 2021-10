USA, Empire State index ottobre cala a 19,8 punti

(Teleborsa) - Diminuisce più delle attese, che si è portato ad ottobre a 19,8 punti dai 34,3 punti di settembre. Il dato è peggiore delle stime degli analisti, che erano per una leggera diminuzione fino a 27 punti.L'indice misura le condizioni del settore manifatturiero nel distretto di New York. Si ricorda che un livello delindica che la maggior parte delle compagnie riportano miglioramenti/peggioramenti delle condizioni.Fra le varie componenti dell'indice, quella suipeggiora a 24,3, mentre quella sullediminuisce a 8,9 e quella sullea 12."Gli indicatori del mercato del lavoro hanno indicato una crescita continua dell'occupazione e della settimana lavorativa media - si legge nel comunicato della Federal Reserve Bank of New York - Sia i prezzi pagati che i prezzi ricevuti sono vicini ai massimi storici. Guardando al futuro,sul fatto che le condizioni migliorino nei prossimi sei mesi".