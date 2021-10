I dati macro cinesi spingono al ribasso le Borse asiatiche

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Negativo il listino di, che segna un -0,20% sul; fanno peggio l', scendendo dello 0,92%, e quello di, che perde lo 0,44%. Forte debolezza anche su, che lascia sul terreno lo 0,88%. Pesa, soprattutto sui listini cinesi, la crescita inferiore alle attese del PIL e della produzione industriale, registrata nei dati macroeconomici usciti questa mattina Sulla stessa tendenza, negativo(-0,30%). Positive(+0,86%) e(+0,26%). Leggermente sotto la parità(-0,15%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 15 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,16%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%.Il rendimento dell'tratta 0,09%, mentre il rendimento delè pari 3,02%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,5%; preced. 5,3%)04:00: Tasso disoccupazione (preced. 5,1%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 1,2%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3,3%; preced. 2,5%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -519,2 Mld ¥; preced. -635,4 Mld ¥).