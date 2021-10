In ribasso tutti i mercati europei

S&P-500,

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Banco BPM

BPER

Banca Generali

Azimut

Unipol

Intesa Sanpaolo

Stellantis

Exor

doValue

Bff Bank

Tinexta

Tamburi

Banca Ifis

Autogrill

Unieuro

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'dove l'attenzione si focalizza sulla stagione delle trimestrali delle società.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,16. L'è sostanzialmente stabile su 1.768,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,90%.si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,72%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,42%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,81%. A Piazza Affari, ilè in calo (-0,83%) e si attesta su 26.269 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 29.078 punti.Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,35 miliardi di euro, con un incremento del 31,04%, rispetto ai precedenti 2,56 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,64 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,18%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,58%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,41%.Buona performance per, che cresce dell'1,06%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,71%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.Tra i(+5,85%),(+3,13%),(+2,72%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,86%.In caduta libera, che affonda del 3,30%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,92%.