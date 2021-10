SECO, proposta delega a operazioni su capitale per 200 milioni per M&A

Seco

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e attiva nel campo dell'innovazione tecnologica e dell'Internet of Things, ha deliberato diper il prossimo 19 novembre per deliberare su: aumento di capitale a servizio del closing dell' operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Garz & Fricke Holding; attribuzione di una delega, della durata pari a cinque anni, al CdA per deliberare eventuali future operazioni sul capitale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per sostenere ulteriormente la crescita di SECO e mantenere flessibilità anche nell'ambito di una possibile prosecuzione dellaCon riferimento al primo punto, il board ha deliberato di sottoporre ai soci la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, per un importo di, mediante emissione di massime complessive 2.559.057 nuove azioni ordinarie della società aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, al prezzo di sottoscrizione di 5,86153 euro per azione.Con riferimento al secondo punto, la richiesta è di una delega da esercitarsi in una o più volte, in relazione ad un aumento a pagamento e in via scindibile del capitale sociale, senza diritto di opzione o con esclusione dello stesso, per un, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. La delega potrà essere esercitata entro ildalla data della deliberazione assembleare, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di obbligazioni convertibili."La proposta è funzionale a dotare la società di uno strumento che possa consentire il reperimento in modo rapido ed efficiente del capitale di rischio e delle risorse finanziarie da impiegare in eventuali operazioni di Merger & Acquisition, rafforzando anche la consistenza patrimoniale del gruppo nonché assicurando allo stesso la", si legge in una nota.