Softline punta a IPO da 400 milioni di dollari sulla Borsa di Londra

(Teleborsa) -, fornitore russo (con sede a Londra) di soluzioni e servizi globali nella trasformazione digitale e nella sicurezza informatica, ha annunciato l'inizio del processo di bookbuilding per la. La società intende chiedere l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul main market del London Stock ExchangeLadell'offerta pubblica iniziale (IPO) è stata fissata tra 7,50 e 10,50 dollari per global depositary receipt (GDR). Nell'offerta, la società prevede di emettere GDR rappresentativi di nuove azioni ordinarie,circa 400 milioni di dollari. Ciò comporterebbe unadi mercato prevista compresa tra 1,49 miliardi di dollari e 1,93 miliardi di dollari."Una IPO è sempre stata parte della nostra visione per Softline e siamo lieti deldagli investitori", ha commentatodi Softline. "Come piattaforma unica posizionata al centro della trasformazione digitale e degli ecosistemi di sicurezza informatica, con un agile e resiliente modello di business, forte e comprovata esperienza di crescita e un team di gestione internazionale altamente qualificato, riteniamo che Softline rappresenti una proposta di investimento estremamente interessante sia per gli investitori istituzionali che per quelli al dettaglio in tutto il mondo", ha aggiunto.