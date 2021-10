Nusco, portafoglio ordini al 30 settembre pari a 21,2 milioni di euro

Nusco

(Teleborsa) -, società sbarcata su AIM Italia ad agosto e attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro, ha reso noto che il totale del2021 è pari a(comprensivo di ordini evasi per 16,4 milioni di euro e per il residuo di ordini confermati, ma non ancora fatturati) rispetto ai 12,1 milioni di euro al 30 settembre 2020 (+74%).La società sottolinea che il miglioramento della performance è stato raggiunto anche grazie alldella società (la rete dei franchising è passata da 45 a 50 punti vendita), mentre non riflette ancora gli effetti che potranno derivare dallafino al 31 dicembre 2023."Riteniamo molto positivo l'andamento del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 che rappresenta un'ulteriore conferma della bontà delle scelte intraprese a supporto della crescita del nostro business - ha commentatodi Nusco - Stiamo proseguendo sia nell'attività di espansione della nostra rete commerciale, al fine di avere una sempre maggiore presenza territoriale, sia negli investimenti in ricerca e innovazione al fine di sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto".