Mercato americano positivo su solidi risultati trimestrali

(Teleborsa) -, con ilche sta mettendo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.533 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%; sulla parità l'(+0,1%).(+1,81%),(+1,49%) e(+0,75%) in buona luce sul listino S&P 500.Gli investitori si trovano a. Tra quelle diffuse prima dell'apertura della Borsa ci sono, con la guidance rivista al rialzo dopo utili trimestrali sopra le attese,, con profitti anche in questo caso sopra le attese , e, che si muove in ribasso nonostante abbia aggiunto più abbonati del previsto per le società sanitarie. Stasera diffondono i conti, tra le altre,. Domani American Airlines, Blackstone, Dow, Chipotle, Intel e Snap.Al top tra i(+2,34%),(+2,27%),(+2,22%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,86%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,66%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,66%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,49%),(+2,44%),(+1,96%) e(+1,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,71%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.scende dell'1,05%.