Verizon rivede al rialzo la guidance dopo utili trimestrali sopra le attese

Verizon

(Teleborsa) -ha registrato, grazie a un aumento dell'adozione del 5G e delle connessioni wireless. Sulla base dei risultati positivi, la società di telecomunicazioni haper il proprio fatturato e utili per l'intero anno: ora si aspetta un utile per azione rettificato da 5,35 a 5,40 dollari, mentre le precedenti indicazioni erano per un EPS rettificato tra 5,25 e 5,35 dollari.operativi totali di Verizon sono aumentati del 4,3% a 32,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rispetto alle stime di 33,2 miliardi di dollari. L'è stato di 6,6 miliardi di dollari, in aumento del 45,5%, mentre l'rettificato di 12,3 miliardi di dollari, in aumento del 3,3%. La società ha1,55 dollari per azione, rispetto agli 1,05 dollari per azione di un anno fa e stime di 1,36 dollari. Verizon ha aggiunto 429.000nel periodo, al di sopra delle stime FactSet di 302.300."Abbiamo avuto un buon terzo trimestre, portando avanti la nostra strategia e crescendo in più aree - ha affermato il- La nostra disciplinata esecuzione della strategia ha dimostrato una crescita nell'adozione del 5G, degli abbonati alla banda larga e delle applicazioni aziendali. Stiamo aumentando la nostra guidance per il 2021 e continuiamo ad espandere la nostra leadership di rete 4G LTE e 5G".