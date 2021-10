WINDTRE rafforza cooperazione con consumatori per uso consapevole tecnologie

(Teleborsa) -ha siglato importantecon le principali, per promuovere un uso consapevole delle tecnologie digitali. L’intesa siglata con Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Federconsumatori e U.Di.Con., è aperta all’ingresso di ulteriori associazioni e può essere prorogata a scadenza."Siamo molto orgogliosi di questa intesa, che conferma e rafforza l’impegno di WINDTRE a migliorare la qualità della vita delle persone attraverso un impiego responsabile delle tecnologie", ha dichiarato, Ceo di WINDTRE, al termine della cerimonia svoltasi oggi a Roma a Palazzo Montemartini."Ho avuto l'opportunità di lavorare in quattro continenti - ha sottolineato l'Ad - e una cosa che ho imparato è la particolare importanza delle partnership. Per questo sono molto felice di lavorare con le Associazioni dei consumatori. E' fondamentale, infatti, in questa fase di rapidi cambiamenti, dibattere e trovare le soluzioni migliori per i clienti, siano essi individui, famiglie o aziende, e anche per il nostro Paese."WINDTRE ha investito 6 miliardi di euro in cinque anni - ha evidenziato Hedberg - proprio per modernizzare il network e fornire servizi sempre più efficienti ed evoluti. Ma la grande sfida, soprattutto in questo momento, è quella di conciliare il processo di innovazione con le necessità dei clienti, ascoltandoli e imparando da loro".WINDTRE realizzerà il, che prevede incontri e sessioni a partire dal mese di novembre, con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed il management di WINDTRE. Saranno affrontati alcuni temi specifici come la, loe delle tecnologie di telecomunicazione, laed il confronto sulle tematiche dellae sugli strumenti per agevolare il superamento del digital divide.