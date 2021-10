Calo per la Borsa di Milano che segue la scia degli altri mercati europei

S&P-500

(Teleborsa) -. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l', che riporta un cauto -0,11%. Perfomance negativa per i(sulla scia dei cali dei prezzi del petriolio) e di quelli, che sono deboli in tutta Europa. La migliore del listino principale è stata, che potrebbe aver beneficiato della brillante trimestrale del competitor USA, che ha alzato la guidance a seguito del boom dei test sul Covid-19.ha chiuso il suo primo giorno di negoziazioni su AIM Italia con un rialzo dell'8,54%. Ottime performance per, che hanno annunciato un accordo pluriennale per fornire servizi diai loro clienti. Sale del 4,85%a 2,16 euro e si avvicina aldi 2,2 euro annunciata oggi da Solidus Bidco, veicolo controllato dal fondo di private equity Gilde, con obiettivoL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,164. L'è sostanzialmente stabile su 1.781,8 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 81,12 dollari per barile, in forte calo del 2,76%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,94%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,32%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,29%.Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,21%, mentre, al contrario, incolore il, che archivia la seduta a 29.172 punti, sui livelli della vigilia.In moderato rialzo il(+0,61%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,5%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,79 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,52%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,44 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,6 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 2,10%.Buona performance per, che cresce dell'1,53%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,04%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,91%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,95%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,49%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,44%.Tra i(+4,36%),(+3,19%),(+3,08%) e(+2,72%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,76%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,25%.scende dell'1,52%.Calo deciso per, che segna un -1,51%.