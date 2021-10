Intermonte, prima giornata in Borsa si chiude a +8,6% su prezzo collocamento

Intermonte

(Teleborsa) -, investment bank indipendente e punto di riferimento in Italia per gli investitori istituzionali nel segmento delle mid & small caps, haa quota 3,04 euro per azione, inrispetto al prezzo di collocamento fissato a 2,80 euro per azione. Il titolo ha esordito al suono della campanella con un incremento di 10,4% ad un prezzo di 3,09 euro e nel corso della giornata è stato negoziato al prezzo medio di 3,11 euro."Il mercato ha premiato il nostro modello di partnership e il nostro posizionamento quale operatore di riferimento nel segmento delle PMI - ha commentato l'- Ora siamo pronti per crescere ancora, vediamo nel nostro futuro un'passando dai servizi digitali all'investment banking e non escludiamo operazioni per linee esterne . L'AIM resta un primo passaggio, come punto di arrivo guardiamo allo"."Ringrazio tutte le persone di Intermonte, la squadra che fin dall'inizio e` stata la nostra forza ed e` il mio orgoglio", è stato invece il commento didella società. "La risposta del mercato e l'interesse degli investitori ci riempie di soddisfazione e fiducia:e Intermonte rappresenta un operatore chiave nel segmento delle PMI, soprattutto in questo momento storico di grandi opportunità di sviluppo che possono contribuire a quel necessario salto di qualità e dimensionale che auspichiamo per il nostro Paese", ha aggiunto.