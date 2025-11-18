Sesa, buyback per oltre 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Sesa
ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 10 ed il 14 novembre 2025 sono state acquistate 19.127 azioni ordinarie proprie
, ad un prezzo medio unitario di euro 82,0971 per azione, per un controvalore
pari a 1.570.272 euro
.
Gli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.
Al 14 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 170.533 azioni ordinarie proprie, pari all'1,11146292% dell'attuale capitale sociale.
In Borsa, discesa moderata per Sesa
, che chiude la giornata del 18 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,32% rispetto alla seduta precedente.