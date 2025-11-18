Sesa, buyback per oltre 1,5 milioni di euro

Sesa

Sesa

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 10 ed il 14 novembre 2025 sono state, ad un prezzo medio unitario di euro 82,0971 per azione, per unpari aGli acquisti di azioni ordinarie proprie sono avvenuti per il tramite dell'intermediario abilitato Intermonte SIM.Al 14 novembre, in seguito a tali operazioni, la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business detiene in portafoglio 170.533 azioni ordinarie proprie, pari all'1,11146292% dell'attuale capitale sociale.In Borsa, discesa moderata per, che chiude la giornata del 18 novembre con una variazione percentuale negativa dell'1,32% rispetto alla seduta precedente.