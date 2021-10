Mattel aumenta la guidance 2021 nonostante problemi a supply chain

Mattel

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli (con brand come Barbie, Monster High e Hot Wheels) ha riportatonel terzo trimestre del 2021 e ha, affermando che i problemi alle catene di approvvigionamento e ai trasporti non le impediranno di raggiungere solidi risultati nella stagione natalizia.sono stati pari a 1,76 miliardi di euro, in crescita dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e superiori ai 1,69 attesti dagli analisti, secondo dati Refinitiv. L'è salito del 161% a 812,6 milioni di dollari, o 2,29 dollari per azione, grazie anche a un beneficio di 510 milioni di dollari derivante dal rilascio di riserve su alcune attività fiscali differite."Questo è statoper Mattel, con un aumento della domanda dei consumatori per i nostri prodotti e risultati superiori alle aspettative - ha commentatodi Mattel - Abbiamo affrontato con successo l'interruzione della catena di approvvigionamento globale in corso, raggiunto una crescita delle vendite e continuato a guadagnare quote di mercato". "Ci aspettiamo di crescere per il resto dell'anno e di avere un", ha aggiunto.Mattel prevede che le, a valuta costante, aumenteranno di circa il 15% rispetto all'anno precedente, rispetto al precedente intervallo di previsione del 12-14%. Larettificato sta aumentando di 25 milioni fino a un intervallo compreso tra 900 e 925 milioni di dollari. La guidance per le spese in conto capitale rimane invariata in un intervallo compreso tra 150 e 175 milioni di dollari.