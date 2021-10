Hasbro, problemi alla supply chain impattano il business

Hasbro

(Teleborsa) -, una delle tre maggiori società produttrici al mondo di giocattoli, ha registratoin aumento dell'11% a 1,97 miliardi di dollari nel terzo trimestre 2021, in linea con le attese. L'rettificato è stato di 1,96 dollari, rispetto agli 1,88 dollari dello stesso periodo dello scorso anno e stime per 1,69 dollari.Le interruzioni della catena di approvvigionamento globale, comprese la capacità limitata e la congestione portuale, hanno portato a circanel trimestre, con la maggior parte di essi soddisfatti all'inizio del quarto trimestre (cioè nel mese di ottobre 2021)."Data la forza del nostro modello di business diversificato, per l'intero anno continuiamo a puntare a una crescita dei ricavi a due cifre, attualmente prevista tra il 13% e il 16%, e margini operativi in linea con il livello rettificato dello scorso anno di circa il 15% - ha commentato la- Abbiamo ordini per supportare la fascia alta della gamma di crescita dei ricavi, ma ci sono fattori della catena di approvvigionamento fuori dal nostro controllo che potrebbero influire sulla nostra capacità di raggiungere pienamente il rialzo".