GSK aumenta la guidance sugli utili dopo la trimestrale positiva

GSK

(Teleborsa) - Il colosso farmaceutico britannico GlaxoSmithKline () haper l'utile dell'intero 2021 dopo una, spinta da forti vendite e una riduzione dei costi. Ildel terzo trimestre è aumentato del 5% a 9,1 miliardi di sterline, contro attese per 8,73 miliardi di sterline (secondo un consensus fornito dalla società). Glirettificati sono aumentati del 3% a 36,6 pence per azione, contro attese per 29,4 pence."GSK ha registrato un altro trimestre di ottime performance, con una crescita delle vendite a due cifre nei prodotti farmaceutici e dei vaccini, un maggiore slancio nella divisione Consumer Healthcare e una continua disciplina sui costi - ha commentato- Ciò ci ha permesso di migliorare la nostra guidance per l'intero anno e, insieme ai progressi nel rafforzamento della nostra pipeline di ricerca e sviluppo, rafforza la nostra fiducia nelle prospettive di un cambiamento radicale nella crescita e nelle prestazioni nel 2022 e oltre". La CEO ha confermato che continuiamo gli sforzi per arrivare alloa metà del 2022.La società ora prevede chea tassi di cambio costanti, escludendo i contributi dei prodotti per la Covid-19. In precedenza, GSK si aspettava che il profitto scendesse di un tasso "mid to high-single digit".