Robinhood scende sotto prezzo di IPO dopo trimestrale deludente

Robinhood Markets

(Teleborsa) - Seduta drammatica per, che si posiziona a 35,96 dollari con una. Il titolo della popolare app per piccoli investitori (che ha scosso il mercato azionario durante la retail mania di inizio anno) è sceso(IPO) pari a 38 dollari per azione. Le azioni della società hanno perso quasi il 50% dal massimo raggiunto il 4 agosto, pochi giorni dopo la quotazione a Wall Street avvenuta il 29 luglio.A pesare sul titolo è stata la seconda trimestrale da società quotata , che ha mostrato ricavi sotto le attese e unaa 1,32 miliardi di dollari nei tre mesi a settembre. Le entrate del trading basate sullesono aumentate di oltre 10 volte a 51 milioni di dollari, ma sono diminuite del 78% rispetto al secondo trimestre di quest'anno. Inoltre, il contributo delle criptovalute è diminuito al 19% nel periodo da luglio a settembre.