Wall Street contrastata dopo trimestrali in chiaroscuro

(Teleborsa) -, con ilche lima lo 0,28%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.579 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sale il(+0,94%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,45%).sono in rialzo dopo lepositive (anche grazie all' aumento dei prezzi dei prodotti ), così come Microsoft (dopo i risultati diffusi nella serata di ieri ). Sono invece in calo(scesa sotto il prezzo di IPO ),(nonostante risultati sopra le attese ).(+1,86%),(+0,96%) e(+0,45%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,21%),(-1,21%) e(-0,71%).del Dow Jones,(+4,79%),(+2,83%),(+1,77%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,98%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,39%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,05%.Tra i(+7,51%),(+6,14%),(+6,00%) e(+4,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -12,22%.In caduta libera, che affonda dell'8,00%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,8 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,50%.