Wall Street resta al palo. Investitori digeriscono le trimestrali

(Teleborsa) -, con ilche si attesta a 35.739 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.571 punti. In moderato rialzo il(+0,26%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,03%).L'attenzione degli investitori rimane sulla, con diversi colossi che hanno diffuso i dati tra ieri sera e questa mattina. Sul fronte tech,hanno superato le attese (giovedì toccherà ad Apple e Amazon). Risultati positivi anche per, mentre ha fortemente deluso la performance diIn discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,80%),(-0,91%) e(-0,90%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+2,59%),(+1,53%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,45%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,24%.Al top tra i, si posizionano(+5,01%),(+2,61%),(+1,82%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,81%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,71%.In caduta libera, che affonda del 3,63%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,27 punti percentuali.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,1%; preced. 1,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,91 Mln barili; preced. -431K barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,8%; preced. 6,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 292K unità; preced. 290K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 0,5%; preced. 8,1%).