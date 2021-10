Chiusura positiva per Piazza Affari in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. Intanto la piazza Newyorkese è positiva con l', che segna un incremento dello 0,86%. Nel pomeriggio la BCE ha confermato lee la bocca di fuoco del programma PEPP, con la presidenteche ha affermato che non ci sono ancora le condizioni per l’innalzamento tassi e l’inflazione è prevista in calo nel 2022.Tra le grandi aziende italiane che hanno diffusi i conti nella giornata odierna,è stata premiata dal mercato dopo che l'utile netto è raddoppiato nel terzo trimestre. Giornata positiva anche per(che ha annunciato una nuova guidance). In rosso invece, con Caio che ha detto che la società è focalizzata su innovazione e transizione energetica, e, che ha registrato ricavi stabili nei primi nove mesi dell'anno. Sopra la parità, che ha registrato un utile rettificato di 103 milioni di euro nel terzo trimestre 2021. Altra seduta da dimenticare per, che già ieri aveva risentito del calo della franceseper la deludente trimestrale.L'è in aumento (+0,76%) e raggiunge quota 1,169. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,69%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +113 punti base, con un forte incremento di 7 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dello 0,98%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e ben impostata, che mostra un incremento dello 0,75%.Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sulun rialzo dello 0,31%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.506 punti.Senza direzione il(+0,08%); poco sopra la parità il(+0,38%).Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,59 miliardi di euro, in rialzo del 5,12% rispetto ai precedenti 2,47 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,92 miliardi.di Milano, troviamo(+6,41%),(+4,32%),(+3,34%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -10,98%.Soffre, che evidenzia una perdita del 9,06%.In caduta libera, che affonda del 5,67%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,77 punti percentuali.del FTSE MidCap,(+11,66%),(+2,22%),(+1,74%) e(+1,43%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,52%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,54%.Sensibili perdite per, in calo del 2,39%.In apnea, che arretra del 2,38%.