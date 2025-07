Milano positiva insieme al resto d'Europa. Sprint finale di Iveco

S&P-500

mentre il resto dell'Europa è all'insegna del toro. Negli USA, sostanzialmente stabile l', con l'attenzione degli investitori rivolta alle trimestrali e ai dati macroeconomici. Dopo che ieri sera il gigante dello streamingha alzato la guidance dopo una trimestrale superiore alle attese, il produttore svedese di elettrodomesticiha registrato un aumento più consistente del previsto degli utili del secondo trimestre, mentre il marchio di lusso britannicoha detto che le sue vendite trimestrali comparabili nei negozi sono scese meno della previsioni degli analisti.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,165. Lieve aumento dell', che sale a 3.354,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%.Torna a scendere lo, attestandosi a +82 punti base, con un calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,42%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,33%,avanza dello 0,22%, eè stabile, riportando un moderato +0,01%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,46%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 42.858 punti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache sul finale segna un importante progresso dell'8,32%, spinta da voci secondo cui Exor, la holding degli Elkann, starebbe trattando la cessione di Iveco e tra i potenziali acquirenti della società di veicoli commerciali, camion e bus ci sarebbe l'indiana Tata Motors. "No comment" è stata la risposta di un portavoce di Exor a proposito delle indiscrezioni su trattative in corso.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 3,21%.Buona performance per, che cresce del 2,75%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,91%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,18%: l'assemblea straordinaria degli azionisti ha ratificato la nomina di Filosa a CEO Piccola perdita per, che scambia con un -1,31%.Tentenna, che cede lo 0,69%.Tra i(+2,43%),(+2,11%),(+2,10%) e(+1,99%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,41%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,26%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,22%.