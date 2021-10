Decolla Ford Motor dopo la revisione al rialzo della guidance

Ford Motor

(Teleborsa) - Spicca il volo, che si attesta a 16,94, con un. Il titolo della casa automobilistica statunitense beneficia della revisione al rialzo dell'outlook, arrivata dopo una solida trimestrale. Ford ha registrato un fatturato di 35,7 miliardi di dollari nel terzo trimestre, un utile netto di 1,8 miliardi di dollari e un EBIT rettificato di 3 miliardi di dollari.La società ha detto che "larispetto al secondo trimestre, spingendo ad aumenti sequenziali delle spedizioni all'ingrosso e dei ricavi rispettivamente del 32% e del 33%". L'EBIT rettificato per l'intero 2021 è ora previsto tra 10,5 miliardi e 11,5 miliardi di dollari, mentre il free cash flow rettificato è sempre visto tra 4 e 5 miliardi di dollari.Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista in area 17,42 e successiva a quota 18,23. Supporto a 16,61.