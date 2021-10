E&M, PwC Italia: entro 2022 mercato italiano supererà livelli pre-Covid

(Teleborsa) -il mercatoitaliano (E&M) isupererà i livelli pre-pandemia e già nelsi assisterà ad una significativa ripresa dei ricavi del settore in crescita dell’8,1% rispetto aiQuesti alcuni dei risultati dello studio– “Power shifts: Altering the dynamics of the E&M industry” che raccoglie le previsioni al 2025 sull’andamento deilibri, business-to-business, cinema, data consumption, 5G, accesso ad Internet, pubblicità online, musica-radio-podcasts, quotidiani e periodici, pubblicità out-of-home, TV tradizionale e home video, pubblicità televisiva, videogames e E-Sports e realtà virtuale.Nelil mercato E&M italiano varrà 39,6 miliardi di euro rispetto ai 31,1 del 2020. Dallaedizione dello studio ( curato daPartner PwC Italia TMT Leader Cross Line of Services, e, Partner PwC Italia TMT Consulting Leader ) emerge anche che isono: Music and podcasts che arriveranno a €684 milioni (+46,1% rispetto al ‘20); Cinema (+44,7 % rispetto al 2020); Esports (+39% rispetto al ‘20); VR (+22,4% rispetto al ‘20) mentre quelli che: Cinema che supererà i 677 milioni di euro (tasso di crescita annuale composto (CAGR) ’20-’25: +28,2%), Esports che raggiungerà 32 milioni di euro (CAGR ’20-’25: +25,8%), Music and podcasts che registrerà ricavi per 1,2 miliardi di euro (CAGR ’20-’25: +21,4%), VR a quota 119 milioni di euro (CAGR ’20-’25: +17,6%).La decisa ripresa dellegrazie al successo della campagna vaccinale e alla minor diffusione del contagio da pandemia - si legge - ha generato un rinnovato ottimismo sulla crescita economica in Italia negli anni a venire: il(+8,1% vs +5%), ma anche nei confronti dello stesso settore, se si considera l’Europa Occidentale (+8,1% vs +7%). Tuttavia la prolungata emergenza sanitaria e le conseguenti limitazioni sulla quotidianità dei cittadini hanno irrimediabilmente modificato le abitudini di consumo, premendo l’acceleratore sul trend di digitalizzazione già in corso negli anni: ne sono testimonianza i trend di crescita registrati negli anni pre- e post-covid i segmenti Esports, VR, Video games, sia in termini di Advertising Spending, che di Consumer Spending.Partner PwC Italia TMT Leader Cross Line of Services, spiega: “LaLa pandemia, paradossalmente, ha favorito e accelerato il cambio di paradigma verso il digitale, pur impattando e danneggiando i settori meno reattivi. Il consumatore finale ha fatto dell’e-commerce la priorità, incrementando e facilitando la possibilità di tracciamento delle abitudini di acquisto e la profilazione. Diventa fondamentale per le aziende essere sempre più abili a comprendere i propri clienti, adattandone di conseguenza i contenuti a loro offerti ed offrendo nuovi servizi a valore aggiunto, sfruttando appieno le nuove e sempre più potenti tecnologie. Attraverso di esse, lo sfruttamentoIntelligence e del potenziale offerto dal 5G si svilupperà il terreno strategico sul quale differenziarsi all’interno del mercato E&M. Il successo su queste direttrici porterà alle aziende non solo una posizione di forza sul mercato ma anche e soprattutto la fidelizzazione dei propri base clienti,Lo studio rileva che "l'allentamento delle restrizioni imposte dal Governo italiano, in termini di chiusura delle attività ed eventi legati all’intrattenimento e alla socialità, distanziamento sociale, e capienza dei luoghi aperti al pubblico, ha determinato una dirompente ripresa nei ricavi di tutti quei segmenti maggiormente colpiti nel corso del 2020: fra tutti,Non"Dove l’uscita dell’emergenza sanitaria ha rappresentato per molti segmenti del settore E&M un’inversione di tendenza rispetto alle previsioni ben più negative ipotizzate nel 2020, lo stesso non è valso per quei business già da tempo avviati verso una profonda crisi: su tutti, il(in particolare Newspapers e Magazines)".Rilevando che il 2020 "è stato l’anno in cui i ricavi E&M derivanti da modalità di fruizione digital hanno superato la rispettiva controparte non-digital (incrementando la percentuale di contribuzione sul totale revenue del +6,2%), si segnala che "il 2021 è la conferma di tale trend, ormai inarrestabile: da una parte, infatti, la crescita dei ricavi digital è stata guidata dall’aumento di accessi internet, dall’internet advertising e dall’OTT (in tutti e tre i casi conseguenza del maggior tempo speso presso il proprio domicilio per svolgere attività lavorative e ricreative).Il rovescio della medaglia, tuttavia, non racconta di una: seppur in forte ripresa nel 2021, questi non saranno in grado di raggiungere i livelli pre-pandemici in tutto il periodo preso in esame, rappresentando inevitabilmente, Partner PwC Italia TMT Consulting Leader commenta:Mentre interi ecosistemi nel corso dell’ultimo anno sono stati oggetto di un brusco rallentamento, le aziende del comparto E&M devono ripensare le proprie operazioni: esperienze personalizzate, modelli di business agili, data analysis e adozione di tecnologiesono alla base dei nuovi paradigmi da adottare per indirizzare