Sace, finanziamento di 1,4 milioni di euro per la realizzazione del film su Carla Fracci

(Teleborsa) -celebraregina delle étoile e ambasciatrice del Made in Italy nel mondo. Con un'operazione di finanziamento la società ha contribuito allae realizzato con la consulenza della stessa Carla Fracci, del marito Beppe Menegatti e della storica collaboratrice Luisa Graziadei. La pellicola è stata presentata in anteprima alche per la prima volta ha aperto le porte a una produzione fiction.Nel dettaglio Sace attraversoè intervenuta a supporto dellacon un, assistito dal, destinato alla realizzazione del film "Carla" – liberamente ispirato all'autobiografia dell'étoile– che ripercorre il percorso umano e professionale dell'icona della danza mondiale definita dal New York Times "prima ballerina assoluta"."Siamo felici di aver dato il nostro contribuito alla realizzazione di 'Carla', film che si promette di celebrare Carla Fracci, la grande étoile che ha mosso i suoi primi passi nell'accademia di danza del Teatro milanese, portando poi con la sua classe l'immagine e la cultura del nostro Paese nei cinque continenti – ha dichiarato–. L'industria cinematografica, particolarmente provata dalle restrizioni dell'ultimo anno, ha saputo rinnovarsi affermandosi ancora una volta come settore d'eccellenza italiano. Con questa operazione confermiamo la nostra piena disponibilità a supportare la crescita e le potenzialità dell'Italia in questo settore".