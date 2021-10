Scivola Piazza Affari assieme alle altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Giornata densa di dati macroeconomici, con l'Istat che stima il PIL italiano in crescita del 2,6% nel terzo trimestre (rispetto al trimestre precedente) e i prezzi al consumo in aumento dello 0,6% su base mensile. Entrambe le letture sono state superiori alle attese degli analisti.Lieve calo dell', che scende a quota 1,165. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +121 punti base, con un deciso aumento di 8 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,11%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,72%, piccola perdita per, che scambia con un -0,26%, e tentenna, che cede lo 0,32%.Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,32%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 29.410 punti.In lieve ribasso il(-0,26%); come pure, in frazionale calo il(-0,58%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+2,63%).Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,94%.Buona performance per, che cresce dell'1,10%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,60%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,62%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,23%.Sensibili perdite per, in calo del 2,36%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,90%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,22%),(+2,78%),(+2,28%) e(+2,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,99%.In apnea, che arretra del 4,08%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,95%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,60%.