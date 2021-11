Energica Motor Company, aggiornati termini e condizioni per OPA Ideanomics

Energica Motor Company

(Teleborsa) -rende noto che assieme a CRP Meccanica, Maison-ER & Cie, CRP Technology ed ai fondatori Andrea Vezzani e Giampiero Testoni ha concluso un accordo modificativo dell’Accordo quadro siglato a metà settembre con con Ideanomics, per disciplinare l’operazione di promozione dell’OPA volontaria totalitaria da parte di Ideanomics.L’Accordo è stato aggiornato al fine didi avveramentoalla promozione dell’Offerta. Inoltre, l’Accordo è stato modificato al fine di prevedere che il perfezionamento dell’Offertada parte delle autorità nazionali competent(vale a dire la disciplina che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri diritto di opposizione su operazioni che comportino l’acquisizione da soggetti stranieri di partecipazioni rilevanti in società italiane che svolgono attività di rilevanza strategica). Alla luce delle sue caratteristiche, l’Operazione dovrebbe ricadere fuori dal perimetro di applicazione della disciplina in materia di Golden Power.