Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,26%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.614 punti.Poco sopra la parità il(+0,35%); sui livelli della vigilia l'(+0,05%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,59%) e(+1,46%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,66%.del Dow Jones,(+3,63%),(+2,61%),(+2,06%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,40%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+8,83%),(+8,49%),(+4,98%) e(+4,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,74%.Affonda, con un ribasso del 2,72%.