Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.857 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.602 punti.Senza direzione il(-0,12%); come pure, pressoché invariato l'(-0,19%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il compartoTra i(+2,04%),(+1,81%),(+1,36%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,32%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,08%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,91%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.Al top tra i, si posizionano(+6,41%),(+4,95%),(+4,92%) e(+4,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,39%.scende dell'1,66%.Calo deciso per, che segna un -1,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.