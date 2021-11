Covid, salgono i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari

(Teleborsa) - Sonoi casi-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 238.354molecolari e antigenici (ieri ne erano stati effettuati 146.725). Scende leggermente ila 1,2% (ieri 1,9%).Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 132.161 morti da inizio pandemia. Cresce sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 21 in più, 385 totali), sia quello deglicon sintomi, 129 in più rispetto a ieri (sono 2.992 in totale).